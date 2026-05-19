Son atrapados cuatro distribuidores de droga

Fueron detenidos por la Guardia Civil Estatal (GCE) presuntos distribuidores de droga en distintos hechos registrados en la capital potosina, Santa María del Río y Salinas de Hidalgo. Luego de trabajos de vigilancia e inteligencia, según informó la GCE.

En la colonia General I. Martínez, de la capital potosina, los oficiales detuvieron a Yair "N" de 22 años, a quien se le aseguraron dosis de "cristal" y un vehículo.

Asimismo, en otro hecho registrado en Santa María del Río, fueron detenidos José "N" de 20 años y Salvador "N" de 22 años, a quienes se les confiscaron diversas dosis de "cristal".

Finalmente, en Salinas de Hidalgo, agentes estatales detuvieron a Diego "N" de 20 años, a quien también se le aseguraron dosis de "cristal".

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Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad competente.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reafirmó su compromiso de seguir trabajando por la seguridad y el bienestar de la población.