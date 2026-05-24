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Sorprenden a cinco con cristal en Soledad

Por Redacción

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Sorprenden a cinco con cristal en Soledad
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      La Guardia Civil de Soledad detuvo a cinco hombres por su posible participación en delitos contra la salud.

      En distintas labores de vigilancia sobre las colonias Hacienda de las Cruces, Santo Tomás, Los Fresnos y San Antonio, oficiales municipales detectaron a distintas personas escandalizando e ingiriendo bebidas en la vía pública. Además, los individuos estaban cometiendo actos que ponen en riesgo a transeúntes y automovilistas, quedando detenidos Eduardo "N" de 38 años; Óscar "N" de 21 años; Alberto "N" de 24 años; y René "N" de 43 años. A quienes se les aseguraron distintas dosis de "cristal". 

      En otro hecho en la colonia Genovevo Rivas Guillén Norte, un taxista solicitó el auxilio de los oficiales, ya que su pasaje identificado como Alejandro "N" de 26 años, se negaba a pagar por el servicio, encontrándole además una bolsa que contenía una dosis "cristal". 

      A todas las personas se les informó que serian detenidos por presuntos delitos contra la salud y pusieron a disposición, junto con lo asegurado, ante la Fiscalía General del Estado.

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