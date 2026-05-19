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Sorprenden a presunto ladrón de celulares

Por Redacción

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Sorprenden a presunto ladrón de celulares

Por presuntamente haberse robado celulares, con valor de más de 28 mil pesos, un hombre en Soledad fue detenido por la Guardia Civil de aquella demarcación.

De la colonia Villas del Sol salió el llamado de auxilio que los agentes municipales atendieron, mientras realizaban recorridos de vigilancia sobre el bulevar Río Santiago. De inmediato se trasladaron a la colonia donde se señalaba un supuesto robo en el interior de un comercio dedicado a la venta de celulares.

Al arribar al sitio, los oficiales lograron la detención de quien se identificó como Alejandro "N", de 36 años, a quien se le encontraron cuatro teléfonos celulares, de los cuales no pudo acreditar su propiedad ni su compra, mercancía que quedó asegurada y que tiene un valor aproximado de 28 mil 194 pesos.

Por este motivo, la parte afectada expreso su deseo de proceder legalmente en su contra.

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Finalmente, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad competente, instancia que se encargará de las indagatorias correspondientes.

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