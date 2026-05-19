Sorprenden a presunto ladrón de celulares
Por presuntamente haberse robado celulares, con valor de más de 28 mil pesos, un hombre en Soledad fue detenido por la Guardia Civil de aquella demarcación.
De la colonia Villas del Sol salió el llamado de auxilio que los agentes municipales atendieron, mientras realizaban recorridos de vigilancia sobre el bulevar Río Santiago. De inmediato se trasladaron a la colonia donde se señalaba un supuesto robo en el interior de un comercio dedicado a la venta de celulares.
Al arribar al sitio, los oficiales lograron la detención de quien se identificó como Alejandro "N", de 36 años, a quien se le encontraron cuatro teléfonos celulares, de los cuales no pudo acreditar su propiedad ni su compra, mercancía que quedó asegurada y que tiene un valor aproximado de 28 mil 194 pesos.
Por este motivo, la parte afectada expreso su deseo de proceder legalmente en su contra.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Finalmente, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad competente, instancia que se encargará de las indagatorias correspondientes.
no te pierdas estas noticias
A proceso, exjefe de Seguridad en Tamazunchale: FGE
PULSO
La Guardia Civil aseguró armas exclusivas del Ejército durante la detención del funcionario
Caen cuatro con droga en tres municipios
Redacción
La GCE reportó detenciones en la capital, Santa María del Río y Salinas
Refuerzan vigilancia carretera con arcos lectores
Redacción
La SSPC opera 35 equipos conectados al C5i2 para ubicar vehículos con reporte de robo