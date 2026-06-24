Sorprenden a siete individuos consumiendo drogas en la calle

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Resultado de los patrullajes en el municipio, la Guardia Civil de Soledad llevó a cabo la detención de siete hombres, por su probable participación en delitos contra la salud.

Como resultado de las labores preventivas y de patrullaje en las colonias Villa Alborada, Genaro Vázquez, cabecera municipal y en la 21 de Marzo, fueron detenidos Teobaldo "N", de 57 años; Sergio "N", de 29 años; Aurelio "N", de 49 años; Ángel "N", de 38 años, e Ismael "N", de 52 años; a quienes se les localizó en posesión de diversas dosis de presunta metanfetamina.

Los arrestos de estas personas se realizaron luego de que oficiales los detectaron consumiendo estupefacientes en la vía pública, así como incurriendo en faltas administrativas.

También, durante recorridos de vigilancia en la colonia La Sierra y Periférico Oriente, se detuvo a Axl "N", de 18 años y Javier "N", de 32 años, al ser visto consumiendo enervantes en la vía pública, asegurándoles una bolsa con marihuana.

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Junto con las sustancias aseguradas, estas personas fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y después fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado.