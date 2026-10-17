Sujeto es aprehendido por intento de homicidio

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Un sujeto que apuñaló a su vecino sólo porque le pidió que dejara de escandalizar con su camioneta, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado en la comunidad de Laguna de San Vicente, perteneciente a Villa de Reyes, y ahora enfrenta el delito de tentativa de homicidio.

De acuerdo a la denuncia inicial, los hechos ocurrieron en marzo de este año, cuando el acusado, de nombre Rigoberto N., que al parecer andaba bajo los efectos del alcohol, manejaba su camioneta de manera temeraria frente al domicilio del afectado poniendo en riesgo a los demás.

Ante esto, el quejoso le pidió que se calmara pero el individuo, lejos de eso, sacó un arma blanca y se le fue encima causándole diversas lesiones que lo mantuvieron varios días en el hospital.

Ante la denuncia respectiva, un agente del Ministerio Público dirigió las acciones penales en coordinación con elementos de la Policía de Investigación, obteniendo así el mandamiento judicial respectivo, con el que el probable responsable fue capturado en la localidad mencionada.

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Ahora esta persona fue llevada al penal de La Pila donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación legal.