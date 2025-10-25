logo pulso
Con marihuana, detienen a dos colombianos

Andaban en una motocicleta y molestaban a estudiantes en la Col. Simón Díaz,

Por Redacción

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Dos colombianos que molestaban a estudiantes en la colonia Simón Díaz, fueron detenidos por agentes de la Policía Municipal quienes les encontraron marihuana en su poder y los pusieron a disposición de la autoridad correspondiente.

De acuerdo al reporte, habitantes de las calles Einstein y Camino Real a Guanajuato de la colonia Simón Díaz, solicitaron la intervención policial pues dos hombres con acento extranjero se encontraban en el lugar, dirigiéndose con palabras obscenas hacia las estudiantes que pasaban por el lugar. 

Ante el señalamiento, los oficiales municipales se entrevistaron con los sujetos, quienes mostraron una actitud hostil, uno de ellos empujó a un oficial por los hombros, en tanto el otro intentó abordar una motocicleta urbana en color rojo.

 Ambos fueron asegurados para una revisión preventiva de seguridad. 

De esta manera, se encontró que traían en el vehículo, una bolsa con hierba seca con características de la marihuana, con un peso aproximado de 33 gramos. 

Enseguida se procedió con la lectura de derechos y detención de Brayan “N” de 26 años y Yonny “N” de 40 años, los dos de nacionalidad colombiana, quienes fueron presentados a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

