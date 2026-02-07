logo pulso
Seguridad

Trailero sale ileso de accidente en la 57

Perdió el control de la unidad y se salió de la cinta asfáltica

Por Redacción

Febrero 07, 2026 09:36 a.m.
El conductor de un tráiler perdió el control de la unidad y se salió de la cinta asfáltica en la carretera 57.

El incidente se registró después de las 23:00 horas del viernes, cuando el chofer circulaba sobre la carretera 57 con dirección de San Luis Potosí a Querétaro, pero al llegar a la altura de la comunidad de La Noria en la delegación de La pila se fue hacia su izquierda cayendo al desnivel que divide ambos carriles.

El tráiler quedó dañado de su parte frontal, pero el incidente solo dejó daños materiales, según se reporta.

LEA TAMBIÉN

Tráiler causa accidente al entrar a una bodega

Al entrar a una bodega, un tráiler cortó la circulación en la carretera a Rioverde y ocasionó que dos vehículos lo impactaran, sufriendo fuertes daños materiales pero por suerte nadie resultó lesionad...

