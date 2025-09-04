Tres potosinos involucrados en banda de tráfico de migrantes

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de Lirio „M“, Ludwing „M“, Rogelio „G“, Jessica „M“, Daniela „R“ y Marcos „C“, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los ahora imputados presuntamente forman parte de una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes, principalmente en los estados de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas.

Por lo anterior, en días pasados, se cumplimentaron órdenes de aprehensión de la siguiente manera: Lirio „M“, fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Ludwing „M“ y Jessica „M“, en Cárdenas, San Luis Potosí; Rogelio „G“, en Juárez, Nuevo León; Daniela „R“, en San Luis Potosí y Marcos „C“, en la autopista Cuacnopalan-Tehuacán, Puebla.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla decretara vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y dos meses para la investigación complementaria.

