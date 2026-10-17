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Ultiman a agente de la Guardia Nacional en Tanquián

Hampones lo sorprendieron cuando circulaba en motocicleta y lo acribillaron

Por Redacción

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Ultiman a agente de la Guardia Nacional en Tanquián
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      TANQUIÁN.- Un elemento de la Guardia Nacional fue privado de la vida a tiros cuando circulaba en una motocicleta por la zona centro de Tanquián.

      El crimen ocurrió la noche del pasado jueves, sobre la calle Vicente Guerrero, entre Constitución y Morelos, cerca de la zapatería Don Rosendo.

      El ahora occiso, identificado como Febronio Lara Cruz, elemento activo de la Guardia Nacional y vecino de la localidad La Reforma, del municipio de Tempoal, Veracruz, se encontraba disfrutando de unos días de descanso y circulaba en su motocicleta por la zona centro de Tanquián.

      De pronto fue atacado a tiros y se presume que intentó defenderse con un arma que traía, pero sus agresores portaban armas largas y lo acribillaron sin darle tiempo a reaccionar.

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      Había mucha gente alrededor y se hicieron reportes al Sistema de Emergencias 9-1-1. Poco después llegaron policías y militares, quienes confirmaron que Febronio ya no tenía signos vitales.

      Nadie proporcionó información sobre los agresores y en el lugar encontraron casquillos percutidos de arma larga (de los agresores) y de arma corta, que probablemente portaba la víctima; sin embargo, no se encontró dicha arma.

      La zona fue acordonada y posteriormente arribó personal de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargó de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal y continúa con las investigaciones para esclarecer el crimen.

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