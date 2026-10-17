Un herido, al explotar pirotecnia en Pozos

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Un hombre resultó con quemaduras de primer grado luego de que le explotara pirotecnia cuando participaba en una peregrinación que se llevaba a cabo en la cabecera municipal de Villa de Pozos, fue atendido por paramédicos que lo llevaron a un hospital.

Fue cerca de las cuatro de la tarde de este viernes, en que un grupo nutrido de personas caminaban en romería por la calle Centenario, en la colonia Cuartel Casanova, a unas cuadras del jardín principal de Villa de Pozos.

Un hombre de unos 60 años de edad iba tronando cuetes cuando de forma repentina le tronaron alrededor de 12 piezas, causando gran estruendo y alarma entre los participantes, además de los vecinos aledaños.

El hombre, que se llevó la peor parte, presentó quemaduras de primer grado en todo el cuerpo, siendo atendido en el sitio por paramédicos de Protección Civil Municipal que llegaron a prestar ayuda y lo llevaron al hospital.

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La peregrinación tuvo que ser suspendida ante este accidente y las personas se retiraron del lugar sin que por suerte hubiera más afectados.

Protección Civil exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones en el manejo de pirotecnia y evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas como en este caso.