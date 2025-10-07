Un menor y adulto cargaban armas blancas

Un hombre y un menor fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por portación de arma prohibida, en hechos distintos ocurridos en las colonias Rinconada del Palmar y Santo Tomás, en labores preventivas que buscan mantener la paz social.

El primer hecho se registró en la calle Educación y avenida Antonino Nieto, de la colonia Rinconada del Palmar, donde fue ubicado un sujeto que comenzó a correr cuando notó la presencia de la autoridad, mismo que fue alcanzado y después de entrevistarlo, se identificó como Miguel “N” de 40 años de edad, encontrándole un objeto punzocortante similar a un cuchillo.

Por otra parte, en la calle San Ignacio de la colonia Santo Tomás, los policías tuvieron contacto con quien dijo llamarse Omar “N” de 13 años, cuando este alteraba el orden, localizándole un cuchillo en su poder.

A ambos se les informó que serían detenidos por portación de arma prohibida; además se les dio lectura de su carta de derechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los arrestados se consignaron a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista, y después se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.