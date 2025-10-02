Un muerto y tres heridos en choque con locomotora en ZI
El accidente ocurrió en el eje 140 y las vías México-Laredo, durante la madrugada
Un muerto y tres lesionados en el eje 140 y las vías México Laredo en la Zona Industrial .
Los hechos se registraron, antes de la 01:00 de la mañana, cuando cuatro trabajadores regresaban después de haber terminado una jornada de trabajo.
Al circular sobre el Eje 140 y llegar a las vías México-Laredo el conductor no hace el alto total reglamentario y es embestido por una locomotora que justo pasaba por las vías de sur a norte.
El golpe fue de su lado izquierdo de la camioneta Ford Edge con placas en proceso de regulación, la cual, fue arrastrada varios metros .
Al sitio arribaron paramédicos, quienes trasladaron a tres personas para su atención médica, y quedando en el lugar una persona sin vida .
Al sitio arribaron rescatistas de Protección Civil municipal, quienes realizaron las maniobras para sacar el cuerpo que quedó atorado dentro de la camioneta .
Policías de la SSPC municipal aseguraron el área, peritos de la FGE iniciaron con las primeras investigaciones. Posteriormente, la Fiscalía inició con el levantamiento del cuerpo para su trámite legal.
