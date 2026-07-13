Motociclista resulta lesionado tras choque cerca de Fenapo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Joven motociclista resultó con lesiones al ser impactado por una camioneta cerca a la Fenapo.

Los hechos se registraron a las 22:00 del día domingo, cuando el joven circulaba en motocicleta sobre avenida las Torres, al llegar a la Calzada Guadalupe fue impactado por una camioneta GMC.

El motociclista terminó en el piso con lesiones de consideración, metros más adelante quedó la camioneta con huellas de impacto.

Ambos conductores discutían sobre las preferencias del paso vial, ya que se encontraban los semáforos solo en luz roja momentánea para ambas avenidas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente.