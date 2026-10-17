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Vagoneta queda inservible al incendiarse en Valles

Por Redacción

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Vagoneta queda inservible al incendiarse en Valles
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      CIUDAD VALLES.- Un vehículo se incendió a consecuencia de un cortocircuito en la colonia Loma Bonita; solo se reportaron pérdidas materiales.

      Lo anterior sucedió el pasado jueves por la noche, en la calle Tulipanes, entre Estadio y Álamo, a donde llegaron para brindar auxilio los bomberos, así como elementos de Protección Civil Municipal.

      Una camioneta SUV marca Ford, que se encontraba en la cochera de un domicilio, empezó a incendiarse en el área del motor.

      El propietario tenía poco tiempo de haber llegado a su casa y presume que el incendio se debió a un cortocircuito, pero no pudo apagarlo.

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      Poco después, tras la intervención de las corporaciones de auxilio, la emergencia fue controlada; sin embargo, la unidad quedó inservible, pues se quemó toda el área del motor.

      Los bomberos confirmaron que la causa del incendio fue un cortocircuito en la batería.

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