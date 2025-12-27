logo pulso
Seguridad

Varios lesionados en volcadura sobre la Valles-Rioverde

El rescate estuvo a cargo de Cruz Roja y Protección Civil

Por Huasteca Hoy

Diciembre 27, 2025 10:06 a.m.
A
Varios lesionados en volcadura sobre la Valles-Rioverde

CIUDAD VALLES.- Cuatro personas resultaron lesionadas al volcar un vehículo en la carretera libre Valles–Rioverde; la unidad terminó en un barranco.

La noche de este viernes ocurrió un accidente automovilístico en el kilómetro 23 de la carretera antes mencionada, entre los ejidos Santa Anita y El Sauz.

Fuentes oficiales informaron que el conductor de un vehículo Chevrolet Aveo azul perdió el control del volante en una zona de curvas y se salió de la carretera.

La unidad volcó hacia un barranco y quedó con las llantas hacia arriba, por lo que los cuatro tripulantes resultaron lesionados.

Se trataba de una familia que reside en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Fueron rescatados con la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias y elementos de Protección Civil Municipal de Ciudad Valles.

Los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales y el vehículo quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional.

Volcadura en lateral de la 57 deja un lesionado

El accidente ocurrió la noche del jueves, a la altura de la avenida Gálvez

