Varios lesionados en volcadura sobre la Valles-Rioverde
El rescate estuvo a cargo de Cruz Roja y Protección Civil
CIUDAD VALLES.- Cuatro personas resultaron lesionadas al volcar un vehículo en la carretera libre Valles–Rioverde; la unidad terminó en un barranco.
La noche de este viernes ocurrió un accidente automovilístico en el kilómetro 23 de la carretera antes mencionada, entre los ejidos Santa Anita y El Sauz.
Fuentes oficiales informaron que el conductor de un vehículo Chevrolet Aveo azul perdió el control del volante en una zona de curvas y se salió de la carretera.
La unidad volcó hacia un barranco y quedó con las llantas hacia arriba, por lo que los cuatro tripulantes resultaron lesionados.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Se trataba de una familia que reside en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Fueron rescatados con la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias y elementos de Protección Civil Municipal de Ciudad Valles.
Los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales y el vehículo quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional.
Volcadura en lateral de la 57 deja un lesionado
El accidente ocurrió la noche del jueves, a la altura de la avenida Gálvez
no te pierdas estas noticias
Varios lesionados en volcadura sobre la Valles-Rioverde
Huasteca Hoy
El rescate estuvo a cargo de Cruz Roja y Protección Civil
Buscan a joven que desapareció en río Valles
Redacción
La tarde del jueves acudió a pescar y lo vieron caer al agua, sin saber nadar
Doble muerte de motociclistas en aparatoso choque
Redacción
Circulaban por carretera estatal 14, en jurisdicción del municipio de Tanquián