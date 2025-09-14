logo pulso
ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Vehículo se trepa en muro del puente Universidad

Por Redacción

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
Vehículo se trepa en muro del puente Universidad

Al circular por el puente de la avenida Universidad un automóvil acabó trepado en la contención de concreto aunque por suerte no hubo personas lesionadas.

El hecho ocurrió cerca de la una de la mañana de este sábado, cuando inicialmente el automóvil circulaba por la avenida Universidad a un costado de la Alameda.

Cuando arribó a la parte ascendente del puente para tomar rumbo al distribuidor Juárez, el conductor perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma acabó trepado sobre la contención y ya no pudo seguir rodando.

Ante esto, el conductor descendió y a los pocos minutos arribaron elementos de la Policía Vial Municipal, quienes procedieron a abanderar el sitio para evitar más accidentes.

El carro tuvo que ser retirado con una grúa y el conductor buscaría llegar a un acuerdo legal con las autoridades a fin de que se le permitiera llevarse su vehículo, ya que tampoco hubo personas lesionadas.

