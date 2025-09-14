Vehículo se trepa en muro del puente Universidad

Al circular por el puente de la avenida Universidad un automóvil acabó trepado en la contención de concreto aunque por suerte no hubo personas lesionadas.

El hecho ocurrió cerca de la una de la mañana de este sábado, cuando inicialmente el automóvil circulaba por la avenida Universidad a un costado de la Alameda.

Cuando arribó a la parte ascendente del puente para tomar rumbo al distribuidor Juárez, el conductor perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma acabó trepado sobre la contención y ya no pudo seguir rodando.

Ante esto, el conductor descendió y a los pocos minutos arribaron elementos de la Policía Vial Municipal, quienes procedieron a abanderar el sitio para evitar más accidentes.

El carro tuvo que ser retirado con una grúa y el conductor buscaría llegar a un acuerdo legal con las autoridades a fin de que se le permitiera llevarse su vehículo, ya que tampoco hubo personas lesionadas.