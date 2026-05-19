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Viciosos son detenidos con drogas en Soledad

Por Redacción

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Viciosos son detenidos con drogas en Soledad

Durante patrullajes por Soledad, la Guardia Civil Municipal detuvo a nueve hombres por su posible participación en delitos contra la salud.

En la colonia Santo Tomás, así como al transitar por la colonia 21 de Marzo, se tuvo contacto con Juan "N" de 21 años y Eloy "N" de 23 años, quienes presuntamente consumían estupefacientes en la vía pública, además de que se les aseguró una bolsa con marihuana.

En la calle Zaragoza, de la colonia San Felipe, y en la calle Justo Sierra, de la colonia Quintas de la Hacienda, se detectó a Osiris "N", quien consumía bebidas alcohólicas en la vía pública, y a Lorenzo "N" de 52 años por alterar el orden público.

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