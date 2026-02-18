logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Video | Pareja en motocicleta asalta a mujer en La Loma

Vecinos de Soledad advierten que los robos nocturnos se repiten y piden mayor vigilancia

Por Redacción

Febrero 18, 2026 08:37 a.m.
A
Video | Pareja en motocicleta asalta a mujer en La Loma

Un nuevo hecho delictivo encendió la preocupación en la colonia La Loma, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, luego de que la noche de ayer una mujer fuera víctima de un robo mientras caminaba por el sector.

Según relataron vecinos, una pareja que se desplazaba en motocicleta la interceptó y la despojó de sus pertenencias para después darse a la fuga.

Habitantes de la zona señalaron que este tipo de atracos se han vuelto recurrentes, principalmente durante la noche y en horarios de salida laboral, cuando disminuye la presencia de personas en la vía pública.

Ante ello, solicitaron mayor vigilancia por parte de las corporaciones de seguridad para inhibir estos delitos y recuperar la tranquilidad en la colonia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar transitar sola por calles poco iluminadas y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Operativo de la PDI deja un choque y cuatro detenidos
Operativo de la PDI deja un choque y cuatro detenidos

Operativo de la PDI deja un choque y cuatro detenidos

SLP

Redacción

El despliegue de la Fiscalía fue en Soledad, pero aún no se informa el delito que se les imputa

Aparatoso choque en lo alto del Distribuidor Juárez
Aparatoso choque en lo alto del Distribuidor Juárez

Aparatoso choque en lo alto del Distribuidor Juárez

SLP

Redacción

Vehículo impactó en el tramo elevado que conecta Matehuala con carretera a México; unidad ya fue retirada

Video | Pareja en motocicleta asalta a mujer en La Loma
Video | Pareja en motocicleta asalta a mujer en La Loma

Video | Pareja en motocicleta asalta a mujer en La Loma

SLP

Redacción

Vecinos de Soledad advierten que los robos nocturnos se repiten y piden mayor vigilancia

Controlan en 85% incendio de pastizal en Villa de Pozos
Controlan en 85% incendio de pastizal en Villa de Pozos

Controlan en 85% incendio de pastizal en Villa de Pozos

SLP

Redacción

Protección Civil y Bomberos trabajan para liquidar el fuego atrás del fraccionamiento Puerta Natura