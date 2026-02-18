Video | Pareja en motocicleta asalta a mujer en La Loma
Vecinos de Soledad advierten que los robos nocturnos se repiten y piden mayor vigilancia
Un nuevo hecho delictivo encendió la preocupación en la colonia La Loma, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, luego de que la noche de ayer una mujer fuera víctima de un robo mientras caminaba por el sector.
Según relataron vecinos, una pareja que se desplazaba en motocicleta la interceptó y la despojó de sus pertenencias para después darse a la fuga.
Habitantes de la zona señalaron que este tipo de atracos se han vuelto recurrentes, principalmente durante la noche y en horarios de salida laboral, cuando disminuye la presencia de personas en la vía pública.
Ante ello, solicitaron mayor vigilancia por parte de las corporaciones de seguridad para inhibir estos delitos y recuperar la tranquilidad en la colonia.
También exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar transitar sola por calles poco iluminadas y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades.
