Video | Taxista ebrio causa choque con nueva patrulla

Un taxi conducido por un chofer en estado de ebriedad provocó un choque contra una patrulla de la Policía Municipal en el cruce de 5 de Mayo y La Lonja, en pleno Centro Histórico de la capital potosina.

El hecho ocurrió la madrugada del sábado 13 de diciembre, cuando la unidad policial realizaba labores de patrullaje preventivo y circulaba sobre 5 de Mayo, considerada vía de preferencia. Al llegar a la intersección con La Lonja, el taxi no respetó el alto de seguridad, lo que derivó en la colisión contra el costado derecho del vehículo de transporte público.

Tras el impacto, los oficiales descendieron de la patrulla para auxiliar a los pasajeros del taxi, quienes presentaban signos evidentes de consumo de alcohol. Dos de ellos resultaron con lesiones menores y fueron valorados en el lugar por servicios médicos, sin requerir traslado hospitalario.

El conductor del taxi también mostraba indicios de haber ingerido alcohol, por lo que fue trasladado para su certificación médica, la cual confirmó que se encontraba en estado de ebriedad.

La Jefatura de Hechos de Tránsito Terrestre realizó el peritaje correspondiente y determinó que la responsabilidad del accidente recae en el vehículo de transporte público, al no respetar el alto en una vía de preferencia.

Impacto entre taxista y patrulla