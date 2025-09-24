Video: Un lesionado tras ataque a balazos en antro de Carranza
Sujetos dispararon contra la fachada; una persona fue trasladada a un hospital.
Sujetos armados dispararon en varias ocasiones contra la fachada del antro Glitter, ubicado en la avenida Venustiano Carranza, entre las calles Uresti y Tomasa Estévez.
En el sitio, una persona resultó lesionada y fue trasladada por paramédicos para recibir atención médica.
La zona fue acordonada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal, con apoyo de la Guardia Civil Estatal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.
Te puede interesar: Balacera en antro Rich: multan a Contraloría por ocultar expedientes
no te pierdas estas noticias
Video: Un lesionado tras ataque a balazos en antro de Carranza
Redacción
Sujetos dispararon contra la fachada; una persona fue trasladada a un hospital.