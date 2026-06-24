Vinculan a presunto homicida de Matehuala

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Hace cuatro años en Matehuala, un hombre habría sido asesinado en una presunta riña por Víctor "N", quien en las últimas horas fue vinculado a proceso por la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), a través de su Delegación Segunda, obtuvo la vinculación a proceso en contra del señalado, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Las investigaciones iniciaron en 2022, luego de que agentes de la Policía de Investigación (PDI) tomaron conocimiento del fallecimiento de una persona, derivado de una presunta riña.

Tras labores de inteligencia y trabajo de campo, se logró identificar la probable participación de Víctor "N" en los hechos, reuniendo los elementos necesarios para solicitar el mandamiento judicial correspondiente.

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Posteriormente, la PDI cumplimentó la orden de aprehensión en contra del señalado en la colonia Concepción, del municipio de Matehuala, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, personal litigador de la Delegación Segunda de la FGE formuló la imputación por el delito de homicidio calificado y presentó los datos de prueba obtenidos durante la investigación. Tras analizar los argumentos expuestos, el Juez de Control decretó la legalidad de la detención y resolvió vincular a proceso al imputado.

Asimismo, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria e impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que Víctor "N" permanecerá interno en el Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, mientras continúa el proceso penal en su contra.