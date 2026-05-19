Vinculan a proceso a presuntos "narcos"

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de San Luis Potosí, obtuvo vinculación a proceso contra Martín "N" y Mariano "N", por su probable participación en la comisión de los delitos contra la salud por venta de drogas y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, todo agravado.

La autoridad federal inició la carpeta de investigación, derivado de la recepción, en razón de incompetencia de una carpeta remitida por el agente del Ministerio Público, adscrita a la unidad de trámite común con detenido en la Fiscalía General del Estado, en la que además de las dos personas detenidas, puso a disposición de la Fiscalía Federal una pistola tipo escuadra con su cargador abastecido con 10 cartuchos útiles, 125 gramos de marihuana, 18 gramos de cristal y un vehículo.

A través de un Informe Policial Homologado (IPH), elementos de la Guardia Civil Estatal pusieron a disposición de la Fiscalía Estatal a Martín "N" y Mariano "N", quienes fueron detenidos en las inmediaciones de la calle Carmen Serdán, de la colonia Díaz Ordaz, municipio de Santa María del Río.

Una vez reunidos los elementos de prueba, el agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo de un juez de control vinculación a proceso contra los imputados, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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