En operativo, caen integrantes de grupo delictivo

Luego de un aparatoso operativo policial realizado en el fraccionamiento Residencial del Bosque, tres mujeres señaladas como supuestas vendedoras de droga fueron capturadas con un arma larga y decenas de dosis de droga, siendo remitidas ante las autoridades y dijeron trabajar para un grupo delictivo.

El operativo se llevó a cabo el pasado viernes en el mencionado fraccionamiento que se localiza en la avenida Camino Viejo al Aguaje, atrás de la colonia Simón Díaz, y estuvo a cargo de efectivos de la Guardia Civil Estatal con el acompañamiento de efectivos militares y la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.

GE en la colonia Residencial del Bosque al sur de la capital potosina, derivó en la captura de tres mujeres, una por presunta portación de arma de fuego y dos por presunta posesión de droga.

Una de las detenidas fue María N. alias “La Breiki”, de 32 años de edad, a la que se le aseguró,una arma larga de uso exclusivo del Ejército, un cargador y 28 cartuchos útiles calibre 2.23. Dicha persona cuenta con un ingreso del pasado nueve de abril de este año por delitos contra la salud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También resultaron detenidas Aimee N. de 23 años de edad y Juana N. de 26 años, por la presunta posesión de 20 bolsas con marihuana y 45 dosis de “cristal”, que aparentemente tenían para su venta y/o distribución.

Cabe mencionar que las tres mujeres detenidas afirmaron trabajar para un mismo cartel delictivo que opera en la ciudad capital y una vez que conocieron sus derechos como personas en situación de detención, se procedió a ponerlas a disposición de la autoridad competente para lo que determine.