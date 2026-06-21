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Temerarios motociclistas son asegurados en SGS

Por Redacción

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Temerarios motociclistas son asegurados en SGS
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      Por su probable participación en el delito de conducción temeraria, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron y pusieron a disposición de la autoridad investigadora a Guadalupe "N" y David "N". 

      Al realizar recorridos de seguridad sobre la colonia San José 2da Sección, oficiales municipales detuvieron a Guadalupe "N", de 18 años, luego de ser detectado conduciendo una motocicleta a exceso de velocidad, la cual estuvo a punto de accidentarse contra la patrulla municipal, generando una situación de riesgo para sí mismo y terceros. 

      Tanto él como su unidad quedaron asegurados. 

      De igual manera, David "N" de 43 años fue detenido por pasarse un semáforo en luz roja y conducir su motocicleta a exceso de velocidad por la calle Zaragoza. Al lograr detener su marcha, se detectó que esta persona presentaba aliento etílico. Quedó asegurado junto con su unidad marca Italika, modelo 2024.

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      Derivado de lo anterior, ambos sujetos fueron detenidos por el delito de conducción temeraria, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con sus motocicletas.

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