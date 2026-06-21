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Detienen a 4 por pelearse en las calles

Por Redacción

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a 4 por pelearse en las calles
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      Oficiales de Guardia Municipal intervinieron en dos hechos distintos de riña registrados en la colonia Nueva Progreso y en el Centro Histórico, donde las personas involucradas manifestaron su intención de presentar denuncias por lesiones.

      El primer hecho ocurrió sobre avenida Salk, en la colonia Nueva Progreso, donde los agentes observaron a dos mujeres agrediéndose físicamente. Tras controlar la situación, ambas señalaron haber sido víctimas de agresiones mutuas derivadas de un conflicto personal, por lo que expresaron su deseo de proceder legalmente. 

      En este hecho fueron aseguradas Leslie "N" y Nuvia "N", de 24 y 36 años de edad, respectivamente

      En un segundo evento, elementos del agrupamiento Centinela atendieron una riña entre dos mujeres en las inmediaciones de Plaza Carmelita, en el Centro Histórico. De acuerdo con las primeras entrevistas, el altercado se habría originado por diferencias laborales entre ambas mujeres, que escalaron hasta las agresiones físicas

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      Tras los hechos fueron detenidas Cinthya "N" y Paola "N", ambas de 22 años.

      En ambos casos, las involucradas fueron trasladadas al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica correspondiente

      Una vez concluidas las diligencias iniciales, las cuatro personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación legal.

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