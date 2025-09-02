Vehículo se sale del camino y vuelca en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Un vehículo acabó con las llantas hacia arriba, en la carretera federal Valles-Tamazunchale, cerca de la gasolinera de la delegación de El Pujal.

La noche del domingo, los brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) acudieron al kilómetro 364+500 de la carretera federal número 85, pues les reportaron que entre la delegación de El Pujal y el ejido Ojo de Agua anexo a La Calera, había ocurrido un accidente automovilístico.

Cuando arribaron, encontraron un vehículo Nissan Tsuru blanco, fuera de la cinta asfáltica, en un desnivel, con las llantas hacia arriba.

Sin embargo no había nadie dentro ni alrededor, así que se retiraron, los militares de la Guardia Nacional se encargarían de resguardar la unidad.

