Volcaduras en la ciudad dejan fuertes daños

Tres volcaduras registradas en distintos puntos de la ciudad, en donde participaron una camioneta de transporte de personal y dos automóviles, dejaron como saldo fuertes daños materiales aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Uno de los hechos ocurrió alrededor de las 22:30 horas del domingo, en que una camioneta color blanco tipo Van, de transporte de personal, circulaba a alta velocidad por la carretera a Matehuala en dirección al distribuidor Juárez.

Sin embargo, al llegar a la altura de la colonia Pavón, el conductor perdió el control del volante hacia su derecha y así chocó primeramente contra un poste metálico de alumbrado público, al cual derribó por completo y siguió su trayectoria errática para finalmente quedar volcada sobre su costado izquierdo enmedio de los carriles de la transitada carretera.

Por suerte al momento del hecho la unidad iba vacía y el conductor presentó algunos golpes leves, siendo atendido por paramédicos pero no ameritaba traslado al hospital.

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El otro accidente tuvo lugar cerca de las 22:00 horas también del domingo, en que inicialmente un automóvil Ford Topaz de color gris, se desplazaba por el Anillo Periférico Norte.

Al llegar al puente Peñasco, próximo a la calle Josefa Ortiz de Domínguez en la colonia Los Magueyes, el carro chocó contra el muro de contención que divide los carriles y volcó quedando con las llantas hacia arriba sobre la zona de rodamiento.

En este caso también el conductor fue revisado por los socorristas, pero tampoco ameritaba ser llevado a un hospital ya que no tenía lesiones graves.

El tercer accidente también ocurrió en el Anillo Periférico Norte, a la altura de la colonia Piquito de Oro y en este caso se trató de un automóvil Nissan Versa de color negro, el cual se desplazaba a alta velocidad.

Ante el accidente, el carro fue encontrado abandonado sobre su costado derecho a la orilla del asfalto con fuertes daños, al igual que las otras unidades, siendo todas trasladadas a una pensión particular mientras se llevan a cabo las diligencias legales.