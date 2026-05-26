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Vuelca camión cañero en la Valles-Naranjo

Por Redacción

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Vuelca camión cañero en la Valles-Naranjo
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      CIUDAD VALLES.- El chofer de un camión cañero maniobró para evitar chocar contra una camioneta y terminó volcando en la carretera Valles-Naranjo, aunque por fortuna salió ileso.

      La mañana de este lunes, el conductor de un camión acoplado a tres remolques cargados con caña, circulaba con dirección de Ciudad Valles hacia el ingenio Plan de San Luis, en el ejido La Hincada.

      Sin embargo, cuando llegó al kilómetro 32 del mencionado eje estatal, presuntamente una camioneta le invadió el carril.

      Por ello, el chofer de la pesada unidad tuvo que maniobrar hacia la derecha para evitar chocarla y terminó volcando la cabina y dos remolques.

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      El conductor de la camioneta permaneció en el lugar; sin embargo, no hubo colisión y, por lo tanto, legalmente no hubo manera de involucrarlo en el accidente.

      Elementos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento de los hechos y coordinaron las labores para retirar la unidad accidentada, de la cual por suerte el conductor no presentó lesiones que ameritaran traslado al hospital. 

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