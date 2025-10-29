Vuelca camioneta en carretera libre Valles-Rioverde; un lesionado
TAMASOPO.- El conductor de una camioneta resultó lesionado luego de que su unidad se salió del camino y volcó cerca del lugar conocido como El Serranito.
La mañana de este miércoles, en el kilómetro 49 de la carretera libre Valles-Rioverde, una camioneta Ford Ranger color rojo se salió del camino y volcó.
Se presume que el conductor no tomó las precauciones necesarias al pasar por una zona de curvas, por lo que perdió el control de la unidad y sufrió el accidente.
Debido a las lesiones que presentó, fue auxiliado por socorristas de Protección Civil de Tamasopo, quienes lo trasladaron a la clínica del IMSS en ese mismo municipio.
La camioneta quedó bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirarla del lugar.
