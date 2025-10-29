Culiacán refuerza vigilancia en panteones por Día de Muertos
Autoridades desplegarán operativo en 85 cementerios; prohíben ingreso de alcohol y envases de vidrio durante las visitas
CULIACÁN, Sin.- Las fuerzas federales, estatales, municipales y los cuerpos de auxilio desplegaran un operativo especial de vigilancia en torno a los 85 panteones que se ubican en la capital del estado y sindicaturas, en los que se prohibirá el ingreso de bebidas alcohólicas en el festejo del Dia de Muertos.
Como parte del operativo a realizarse los días primero y dos de noviembre próximo, los horarios de visita autorizados en los cementerios serán de las ocho de la mañana a las cinco de la tarde y se contará con personal de protección civil, bomberos y de la Cruz Roja.
Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador municipal de Protección Civil en Culiacán, explicó que, en la reciente reunión con autoridades militares, de la Guardia Nacional y de las Policías Estatal Preventiva y Municipal se diseñó el operativo de vigilancia que se va a brindar en estas fechas importantes, en las que miles de personas acuden a los camposantos a visitar a sus seres queridos que se encuentran descansando en los panteones.
En los accesos a los panteones de la capital del estado y las sindicaturas se vigilará que las personas que acuden a visitar a sus seres queridos no ingresen con bebidas alcohólicas o envases de vidrio, por representar un riesgo.
Hizo ver que en forma reciente se visitó a todos los cementerios para reparar tumbas abiertas o colocar señalamientos de otras que se encuentran en mal estado, lo que implica un riesgo para las personas que acudan a ellos el Día de Muertos.
Dio a conocer que se emprendió una campaña con una serie de recomendaciones para las personas que van de visita a los panteones, antes o durante el Día de los Santos Difuntos, una de ellas es la hidratación y el consumo de alimentos, ante las altas temperaturas que aún se presentan en el municipio de Culiacán.
Indicó que se debe extremar el cuidado de los adultos mayores y niños para no cruzar o brincar por encima de las tumbas para evitar caídas o lesiones con las cruces construidas de herrería que presenten filos o que se encuentren en el piso.
Mendoza Ontiveros explicó que las personas que acudan a los camposantos deben llevar cachuchas o sombreros para cubrirse de los rayos del sol, usar bloqueadores solares y vestir ropa clara y holgada y de ser posible programar sus visitas a una hora donde no se expongan a lo más fuerte del sol.
