Impactan dos vehículos en avenida Gálvez

Una camioneta y un automóvil participaron en un accidente vial registrado en la avenida José de Gálvez, en donde hubo algunos daños materiales pero no se registraron personas heridas.

El hecho tuvo lugar la tarde de este martes, inicialmente una camioneta Honda color rojo se desplazaba por la calle Juan Antonio Sánchez y al tratar de incorporarse a la avenida citada, el conductor lo hizo sin tomar las precauciones debidas y de esta forma se impactó contra un automóvil Pontiac que en esos momentos se desplazaba por ahí.

Por suerte en este hecho solamente se registraron daños materiales y los conductores procedieron a dialogar entre ellos, en espera de llegar a un acuerdo reparatorio a través de sus compañías aseguradoras.

Ante esto no fue necesaria la intervención de los elementos de la Policía Vial Municipal ya que tampoco hubo personas heridas.

