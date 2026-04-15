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Vuelca camioneta en Circuito Potosí; solo deja daños materiales

El conductor perdió el control la noche del martes en el tramo cercano a la carretera 57

Por Redacción

Abril 15, 2026 07:05 a.m.
A
Vuelca camioneta en Circuito Potosí; solo deja daños materiales

Una camioneta Nissan de caja seca volcó la noche del martes en el Circuito Potosí, en el tramo comprendido entre la carretera 57 y la calle 71, a la altura de la colonia Prados primera sección.

El incidente se registró después de las 20:00 horas, cuando el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que terminara recostada sobre su lado derecho.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente solo dejó daños materiales, sin personas lesionadas. Autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las maniobras correspondientes.

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