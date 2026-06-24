Vuelca camioneta gasera en Periférico Oriente

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Una camioneta repartidora de gas sufrió aparatosa volcadura en el Anillo Periférico Oriente, los cilindros se esparcieron en la zona aunque por suerte no se provocó alguna tragedia mayor.

Fue la mañana de este martes, en que la camioneta circulaba por el periférico en dirección de la carretera a Rioverde hacia la de Matehuala. Fue cerca de la calle Platón, poco antes de llegar a la rúa a Matehuala, en donde el conductor se descontroló y así la unidad se volcó sobre su costado izquierdo, quedando sobre la zona de rodamiento.

A causa de la volcadura los cilindros que llevaba, la mayoría con capacidad de 30 litros, quedaron esparcidos en el área.

Personal de Protección Civil Estatal acudió para revisar los cilindros y verificar que no hubiera riesgo de alguna explosión, lo cual por suerte no era así; incluso un tanque terminó fuera del asfalto entre la maleza pero tampoco representaba algún riesgo.

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Paramédicos de Protección Civil de Soledad le prestaron ayuda al chofer de la camioneta, el cual presentaba algunos golpes pero no era necesario su traslado al hospital. Peritos de la Policía Vial Municipal de Soledad llegaron a tomar conocimiento del accidente y los carriles fueron cerrados, desviando la circulación por los carriles laterales hasta que la camioneta fue retirada con todo y los cilindros que transportaba, por suerte el caso no pasó a mayores.