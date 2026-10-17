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Vuelca tráiler al ganarle el peso en Libramiento

Iba a tomar hacia la carretera a Zacatecas cuando se le ladeó la caja hacia la izquierda

Por Redacción

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Vuelca tráiler al ganarle el peso en Libramiento
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      Un tráiler sufrió aparatosa volcadura cuando circulaba por la carretera a Matehuala, trató de ingresar al ramal del Libramiento Norte que conduce a la de Zacatecas cuando el conductor perdió el control del volante y sobrevino el percance, en el que por suerte no hubo personas heridas.

      El siniestro tuvo lugar cerca de la una de la tarde de este viernes, cuando el tráiler con remolque tipo caja se desplazaba por los carriles centrales de la carretera a Matehuala.

      Al ingresar al ramal que conduce hacia la de Zacatecas, la carga se le cargó hacia su izquierda para terminar volcado encima de la barra metálica de contención, a la que desprendió en un tramo.

      Al sitio llegaron los paramédicos, quienes valoraron al conductor pero sólo resultó con golpes leves y no ameritaba ser llevado al hospital.

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      Trabajadores de auxilio vial de la empresa Meta, encargada del Libramiento Norte de cuota, abanderaron el área y posteriormente oficiales de la Guardia Nacional toman conocimiento del accidente.

      Se realizaron maniobras para el retiro del tráiler mediante una grúa particular, las cuales se tardaron horas y finalmente fue llevado a una pensión en tanto se realizan los trámites legales.

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