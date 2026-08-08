Vuelca tráiler cargado con chatarra en la ´80
En una curva, el chofer perdió el control del volante
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Un tráiler cargado de chatarra presentó fuertes daños materiales al sufrir aparatosa volcadura cuando circulaba por la carretera ´80 a Guadalajara, por suerte no hubo lesionados aunque el tránsito se vio afectado durante horas.
El incidente se suscitó a las ocho y media de la mañana de este viernes, en que el tráiler con remolque tipo tolva y cargado con bloques de chatarra, se desplazaba por la mencionada carretera con en dirección a esta ciudad.
Fue al tomar una curva en el kilómetro 27, en donde el remolque se ladeó a la derecha y el conductor no pudo controlar el volante para de esta forma quedar volcado sobre su costado derecho, en tanto que la carga se esparció en el lugar.
El conductor presentó algunos golpes leves y fue atendido en el sitio por los paramédicos pero se determinó que no ameritaba ser trasladado a un hospital.
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Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, llegaron al sitio del percance y para tomar conocimiento del accidente y la empresa propietaria del tráiler envió a otra unidad para el trasvase de la carga y llevarla así a su destino.
El vehículo accidentado fue remolcado hacia una pensión particular y el lo que se realizaban las maniobras el tráfico se vio afectado, aunque finalmente no se registraron tragedias humanas.
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