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Seguridad

Ya en prisión, aprehenden a supuesto asaltante local

Por Redacción

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Ya en prisión, aprehenden a supuesto asaltante local
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      En contra de un objetivo prioritario, señalado por su probable participación en robos violentos a tiendas de conveniencia de la zona metropolitana, la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión.

      Las investigaciones establecen que el indiciado presuntamente ingresaba a los establecimientos y, mediante violencia, se apoderaba de dinero en efectivo y mercancía diversa.

      Labores de inteligencia y análisis de la Policía de Investigación (PDI) permitieron relacionar al señalado con al menos seis hechos cometidos bajo el mismo modus operandi. Con los datos de prueba recabados, Agentes Fiscales obtuvieron de un Juez de Control el mandamiento judicial.

      El señalado ya había sido detenido por la PDI por un hecho diverso, por lo que agentes investigadores le notificaron el nuevo proceso que enfrentará recluido en el centro penitenciario de la zona.

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