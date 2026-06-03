A Constitución, antinepotismo y no reelección

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Las restricciones al nepotismo electoral y la eliminación de la reelección inmediata para diputaciones locales y cargos municipales quedaron incorporadas a la Constitución de San Luis Potosí tras la aprobación de una reforma avalada este martes por el Congreso del Estado.

Con 23 votos a favor y dos en contra del PRI, el Pleno aprobó modificaciones a diversos artículos de la Constitución local para armonizarla con la reforma federal en materia electoral. Entre los cambios también se estableció un límite al presupuesto del Poder Legislativo, el cual no podrá exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado.

La reforma contempla ajustes en la integración de los ayuntamientos al fijar una sola sindicatura y hasta 15 regidurías por municipio. Asimismo, establece que no podrán contender por presidencias municipales, regidurías o sindicaturas personas que mantengan o hayan mantenido durante los tres años previos a la elección vínculos de matrimonio, concubinato o parentesco con quien ocupe el cargo al que buscan acceder.

Las mismas restricciones aplicarán para las diputaciones locales. Además, quedó eliminada la posibilidad de reelección inmediata para quienes integren el Congreso del Estado, como parte de las adecuaciones derivadas de la legislación federal.

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Durante la discusión del dictamen, el diputado Carlos Arreola Mallol presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales señaló que la reforma corresponde únicamente a la armonización constitucional obligatoria y precisó que algunas disposiciones entrarán en vigor de manera gradual para evitar afectaciones en procesos electorales próximos. Agregó que la reducción de regidurías impactará a un número reducido de municipios y que los principales cambios se reflejarán en las sindicaturas.