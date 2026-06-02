Abierta, la discusión sobre ley que regula IA: Serrano

Los foros anunciados para revisar la reforma sobre Inteligencia Artificial (IA) podrían desembocar en nuevas obligaciones para páginas digitales, incluyendo sanciones para quienes operen sin mecanismos de identificación pública.

La revisión de la legislación también podría abrir la discusión sobre la identidad de portales informativos y el derecho de réplica, temas que, de acuerdo con el diputado local, Héctor Serrano Cortés, han sido planteados por comunicadores y propietarios de medios durante el debate generado por la reforma aprobada el año pasado.

Entre las medidas que podrían analizarse se encuentra la obligación de que los sitios digitales cuenten con datos de contacto visibles para que cualquier persona tenga la posibilidad de solicitar aclaraciones o ejercer su derecho de réplica ante información que considere falsa o inexacta.

La propuesta surge bajo el argumento de que actualmente existen páginas cuyo origen o responsables no pueden identificarse con facilidad.

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Serrano también cuestionó el incremento de perfiles y páginas que, a su juicio, difunden información falsa o promueven ataques a través de redes sociales.

Afirmó que parte de la discusión deberá centrarse en encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho de las personas a defenderse de publicaciones que consideren inexactas o perjudiciales.

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Aunque la reforma ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos digitales y libertad de expresión, el legislador planteó que los foros estarán abiertos a las voces críticas.

Añadió que las mesas de trabajo podrían incorporar otros asuntos relacionados con el ejercicio periodístico, entre ellos las condiciones laborales que enfrenta parte del gremio en San Luis Potosí.