"A la clase trabajadora le va mejor", afirma la CROM

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"Al trabajador le alcanza para comprar más con el salario que percibe", afirmó el diputado local del PVEM y dirigente estatal de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), César Lara Rocha, al referirse a las condiciones de la clase trabajadora durante los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum.

La declaración ocurre mientras el salario mínimo general para 2026 se ubica en 315.04 pesos diarios, monto establecido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). Lara Rocha sostuvo que los incrementos de dos dígitos registrados en los últimos años han permitido mejorar los tabuladores salariales y modificar las condiciones en las que los trabajadores negocian sus ingresos con patrones y cámaras empresariales.

"Los tabuladores salariales crecen y una clase trabajadora que le ha ido mejor. Además, que también las estadísticas oficiales hablaban de la pobreza laboral que ha disminuido. Hoy al trabajador, por ese efecto, le alcanza para comprar más con el salario que percibe", declaró. Frente a ese escenario, afirmó que los incrementos actuales permiten negociaciones "más solventes, más prácticas, menos cansadas" y que los tabuladores salariales han crecido.

Como parte de los cambios laborales, mencionó además el incremento de las vacaciones y la reducción gradual de la jornada laboral, que deberá pasar de 48 a 40 horas semanales.

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Para 2027, señaló, la jornada tendrá una reducción de dos horas y quedará en 46 horas semanales. En cuanto al panorama económico de San Luis Potosí, el diputado y dirigente de la CROM destacó la inversión, la llegada de empresas, la infraestructura y lo que calificó como "paz laboral".