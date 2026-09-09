Necesario, reforzar atención a la salud mental, admite Gallardo

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Luego del fallecimiento de un alumno en la Facultad de Ingeniería de la UASLP, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, lamentó el suceso y conminó a establecer medidas preventivas para evitar que la juventud potosina opte por tomar estas decisiones.

Refirió que el Gobierno del Estado, a través de las diferentes instituciones de la administración, atiende a "muchísimos" pacientes por cuestiones relacionadas con la salud mental.

Consideró que es necesario reforzar todas las acciones necesarias para prevenir este tipo de conductas que afectan a la población mundial.

"Se tiene que seguir trabajando con los padres de familia, ver qué pasa intramuros, qué sucede con los jóvenes; con los papás, las mamás, porque se manifiesta de diferentes situaciones", expuso.

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Opinó que el tema tecnológico, las redes sociales y otros factores han influido en la salud mental de las personas, al grado que dejan de apreciar la vida y "eso es lo más bonito que debemos de tener".

"Yo no tengo nada que opinar, es una institución autónoma y hay que respetar lo que se hace adentro de la institución. Yo creo que los que tienen que dar respuesta, son los encargados de la institución y nosotros no vamos a polemizar y politizar ningún tema de la (universidad) Autónoma", concluyó.