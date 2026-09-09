logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Obra inconclusa habría provocado muerte de motociclista

El titular de Seduvop señaló que será la FGE quien determine las responsabilidades sobre el accidente

Por Rubén Pacheco

Septiembre 09, 2026 01:29 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque ya tiene conocimiento del hecho de tránsito, Jorge Grimaldo Limón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), atajó que se encuentra a la espera de que la autoridad correspondiente determine la causa del accidente que provocó el derrape de un motociclista, quien murió hoy por la mañana en la lateral de la carretera 57.

      Es decir, el funcionario estatal se mantiene al tanto de la determinación que tome la Fiscalía General del Estado (FGE) y el área de tránsito municipal sobre las causas que provocaron la caída y muerte del hombre de alrededor de 30 años de edad.

      Esta mañana, se reportó el deceso de un conductor de motocicleta que cayó a un desnivel de las obras de rehabilitación, que actualmente lleva a cabo la empresa contratada por la Seduvop, a la altura del eje 116 en la Zona Industrial.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Grimaldo Limón justificó no poder aclarar si la constructora cuenta con seguro para terceros, en caso de que las obras generen un perjuicio a la población, debido a que todavía se encuentra en proceso de obtener mayor información del caso.

      Sin embargo, aseveró que, una vez obtenida el dictamen de las autoridades correspondientes, la dependencia estatal procederá con "lo que sea necesario", añadió.

      "Vamos a ver qué dictamina la autoridad competente y con base en eso, veremos qué procede", declaró el también ex funcionario municipal soledense.

      LEA TAMBIÉN

      Motociclista cae en hoyanco de la 57 y muere

      Los hechos, en lateral de la carretera '57, a la atura del Eje 116 de Zona Industrial

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      López Rodríguez asume presidencia del TEESLP
      López Rodríguez asume presidencia del TEESLP

      López Rodríguez asume presidencia del TEESLP

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La elección se realizó conforme a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal

      Obra inconclusa habría provocado muerte de motociclista
      Obra inconclusa habría provocado muerte de motociclista

      Obra inconclusa habría provocado muerte de motociclista

      SLP

      Rubén Pacheco

      El titular de Seduvop señaló que será la FGE quien determine las responsabilidades sobre el accidente

      Confirma SSPC hallazgo de cadáveres en área conyugal de La Pila
      Confirma SSPC hallazgo de cadáveres en área conyugal de La Pila

      Confirma SSPC hallazgo de cadáveres en área conyugal de La Pila

      SLP

      Rubén Pacheco

      De acuerdo con las investigaciones, un interno habría asesinado a su pareja y posteriormente se suicidó

      Necesario, reforzar atención a la salud mental, admite Gallardo
      Necesario, reforzar atención a la salud mental, admite Gallardo

      Necesario, reforzar atención a la salud mental, admite Gallardo

      SLP

      Rubén Pacheco

      "Se tiene que seguir trabajando con los padres de familia", señaló el gobernador