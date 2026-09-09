Confirma SSPC hallazgo de cadáveres en área conyugal de La Pila

Sobre la muerte de dos personas en el área de visita conyugal del penal de La Pila, este día, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), finalmente confirmó el hecho.

También, descartó que en los hechos del domingo haya participado una tercera persona en los fallecimientos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de las autoridades, el interno habría asesinado a su pareja y posteriormente se suicidó dentro del cuarto habilitado como espacio para visita conyugal.

Juárez Hernández sostuvo que tras confirmarse el hallazgo de los cadáveres no encontraron armas al interior de la recámara.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mando policial aseguró que el personal de custodia aplicó los protocolos de seguridad y reacción, establecidos para las visitas íntimas con las parejas de las personas privadas de la libertad.

Describió que previo a la autorización, el área de psicología y criminología evalúa el estado emocional de las y los internos, y en este caso, no identificó indicios que presumieran factores de riesgo.

"Vamos a esperar las investigaciones de la Fiscalía General del Estado en cuanto a la revisión de las evidencias, de las cuales nosotros estamos aportando una gran parte en cuanto a cámaras, en cuanto a expedientes", completamentó.

#SLP | Finalmente, la SSPC confirma hallazgo de cadáveres en área conyugal de La Pila, el de un interno y su pareja.

Visita: https://t.co/xWHlvdUFXj pic.twitter.com/lUQl1FhAoq — Pulso Online (@pulso_mx) September 9, 2026

Asumió que, si la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) requieren la comparecencia de policías penitenciarios y de los directivos, la SSPC tiene la disposición de facilitar y atender todos las solicitudes.

"Bueno, tuvimos conocimiento del evento, donde dos personas fallecieron al interior del área de visita íntima dentro del centro penitenciario de La Pila", concluyó.