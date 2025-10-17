Abre CEDH queja de oficio por abuso vs. universitaria

Luego de tener conocimiento de una protesta de estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), derivada de un caso de presunto abuso sexual en contra de una alumna, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) generó la queja de oficio respectiva y abrió una carpeta de investigación.

Las características del caso, de momento, obligan a la Comisión a no revelar datos que podrían considerarse sensibles o que, al informarse, pudieran afectar el curso de la investigación iniciada. En su momento, aquello que pueda ser del conocimiento público, se informará.

De acuerdo con su marco legal, la CEDH puede actuar incluso en temas relacionados con instituciones autónomas como la UASLP si se presume la violación de derechos humanos por parte de servidores públicos.

Además, tiene facultades para iniciar investigaciones de oficio cuando los hechos son públicos y notorios.

En la práctica, la Comisión ha tenido intercambios diversos con el ámbito universitario, pues incluso ha firmado convenios con instituciones como la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, para fomentar la cultura de derechos humanos y establecer mecanismos de mutua colaboración.