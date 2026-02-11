Académicas critican eventual retiro de Alerta de Violencia de Género

San Luis Potosí podría enviar un mensaje equivocado si se decide retirar la Alerta de Violencia de Género, vigente desde 2017. Académicas e investigadoras de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí advirtieron que una baja en las cifras oficiales no significa que la violencia estructural haya desaparecido.

La doctora Suhey Tristán Rodríguez sostuvo que "no basta con la estadística; las estructuras de violencia persisten aunque los números bajen". Señaló que múltiples muertes violentas de mujeres no se investigan como feminicidio, sino como homicidio doloso o culposo, lo que distorsiona la dimensión real del problema.

"Existen muertes violentas que quedan fuera de los registros oficiales, y eso no puede pasarse por alto", enfatizó. A su juicio, el subregistro y la clasificación incorrecta de casos limitan la protección efectiva de las mujeres.

Tristán recordó que investigar con perspectiva de género no es una opción, sino una obligación constitucional derivada de la reforma en derechos humanos de 2011. "No es opcional; la Corte lo ha dejado claro", afirmó, y agregó que las omisiones pueden generar responsabilidades administrativas para funcionarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, la doctora Violeta Mendezcarlo Silva consideró que levantar la alerta enviaría un mensaje de normalización de la violencia. "La alerta implica permanencia; retirarla puede aumentar la sensación de inseguridad entre las mujeres", advirtió.

Ambas coincidieron en que la ley, por sí sola, no es suficiente. Subrayaron la necesidad de políticas públicas con recursos, sistemas de prevención eficaces y atención integral que incluya a las infancias que quedan en situación de vulnerabilidad tras un feminicidio.

También destacaron el papel de colectivos y organizaciones civiles, que documentan casos que no siempre aparecen en los registros oficiales. "El seguimiento que realizan estos grupos permite identificar fallas institucionales y visibilizar lo que muchas mujeres enfrentan día a día", apuntó Mendezcarlo.

Para las investigadoras, la efectividad de la Alerta depende de la coordinación entre autoridades y sociedad. Sin prevención, investigación rigurosa y colaboración social, advirtieron, cualquier retroceso podría tener consecuencias tangibles.