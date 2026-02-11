Lucy Lastras arremete contra la UASLP por denuncia a profesor

Lucy Lastras, profesora y exaspirante a la Dirección de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, lanzó críticas públicas contra la Rectoría por el manejo de la denuncia presentada por una exalumna contra un profesor de la Facultad de Ciencias.

A través de redes sociales, calificó como "inaudita" la actuación institucional ante un tema que consideró sensible y delicado. También cuestionó el papel de la Defensoría Universitaria y sostuvo que existen docentes que permanecen en las aulas pese a señalamientos, lo que —afirmó— afecta la integridad de estudiantes y la imagen de la institución.

Sus declaraciones se dieron en el contexto de la denuncia por violencia interpuesta contra el docente, caso que generó protestas estudiantiles en la Facultad de Ciencias.

Horas más tarde, la UASLP informó que decidió separar al profesor de toda actividad docente y académica mientras se resuelve su situación legal.

La Universidad precisó que la denuncia ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado y que la medida adoptada es de carácter preventivo en tanto avanzan las investigaciones.