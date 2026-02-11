logo pulso
Prevén mínima de 6 grados en la zona centro de SLP

Protección Civil alerta por descenso de temperatura y recomienda extremar precauciones

Por Redacción

Febrero 11, 2026 07:48 a.m.
A
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la zona centro del estado registrará temperaturas mínimas de hasta 6 grados durante las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán los 26 grados en esta región, mientras que en otras zonas del estado se esperan variaciones térmicas y rachas de viento, particularmente en el Altiplano.

Recomendaciones oficiales ante el descenso térmico

Ante el descenso térmico, la dependencia pidió a la población extremar precauciones, principalmente durante la madrugada y primeras horas del día.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Entre las recomendaciones destacan abrigarse con varias capas de ropa, verificar que calentadores y estufas cuenten con ventilación adecuada para evitar acumulación de monóxido de carbono y proteger tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.

En materia de salud, se sugiere mantenerse hidratado, consumir alimentos ricos en vitamina C y evitar cambios bruscos de temperatura. También se exhortó a prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias.

