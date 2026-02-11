Académicas desdeñan cifras sobre la violencia

San Luis Potosí podría estar a un paso de normalizar la violencia contra las mujeres si se decide retirar la Alerta de Violencia de Género, vigente desde 2017. Académicas e investigadoras de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí advierten que, aunque los números oficiales parezcan a la baja, la violencia estructural persiste y sigue dejando víctimas fuera de los registros.

La doctora Suhey Tristán Rodríguez señaló que "no basta con la estadística; las estructuras de violencia persisten aunque los números bajen". Explicó que muchas muertes violentas de mujeres no se registran como feminicidio, sino como homicidio doloso o culposo, lo que genera una percepción errónea sobre la disminución de la violencia.

"Existen muertes violentas de mujeres que quedan fuera de los registros oficiales, y eso no puede pasarse por alto", enfatizó, destacando que los subregistros y el encuadre incorrecto de casos son un problema estructural que limita la protección real a las mujeres.

Tristán Rodríguez recordó que investigar con perspectiva de género es una obligación constitucional, no un favor. "No es opcional; la Corte lo ha dejado claro desde la reforma de 2011", advirtió, y agregó que las y los funcionarios que no cumplan con esta obligación deben asumir responsabilidades administrativas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La doctora Violeta Mendezcarlo Silva afirmó que levantar la alerta enviaría un mensaje peligroso a la sociedad. "La alerta implica permanencia; retirarla puede normalizar la violencia y aumentar la sensación de inseguridad entre las mujeres".

Las académicas coincidieron en que se necesitan políticas públicas con recursos y sistemas de prevención que incluyan la protección de las infancias afectadas por la violencia feminicida. "No basta la ley; sin política pública es letra muerta", subrayó Tristán Rodríguez.