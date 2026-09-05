Acarrean a alumnos a evento de C. Sheinbaum

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Directivos de planteles del Colegio de Bachilleres y del Conalep movilizaron a alumnos al evento que encabezó ayer aquí la presidenta Claudia Pardo.

Tras varias indefiniciones sobre el lugar donde se realizaría la concentración, finalmente se dio a conocer que la presidenta estaría en la Arena Potosí.

Al igual que, en otros eventos oficiales, instituciones de educación solicitaron autorización a los padres y madres de familia para que el alumnado acuda al evento oficial.

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado (Conalep) emitió una misiva donde justifica la necesidad de que los alumnos asistan al Segundo Informe de Sheinbaum Pardo.

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El objetivo, de acuerdo al citatorio del plantel 043, era participar como ciudadanía, en el informe sobre las "acciones, logros y resultados de la administración durante un (sic), así como explicar el uso de los recursos públicos, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza de la sociedad".

Por su parte, la directora del plantel 25 del Cobach, Carmen Orozco, firmó un oficio en el que se les pedía autorizar que sus hijos acudieran a una "actividad cívica" en la Arena Potosí, sin mencionar que se trataba del evento presidencial.

El plantel les pedía que enviaran a los alumnos desayunados y con lonche, saliendo del plantel a las 09:30 horas, estimando que regresarían entre las 16:30 y las 17:00 horas.