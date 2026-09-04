logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Video: Golpean y roban a petistas en visita de Sheinbaum; culpan al PVEM

Los agresores fueron grabados, mientras la víctimas acusan omisión de la Guardia Civil Estatal

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 04, 2026 03:47 p.m.
A
Foto: Captura de video

Foto: Captura de video

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La disputa por unas banderas del Partido del Trabajo (PT) colocadas afuera de la Arena Potosí escaló hasta los golpes, insultos y el robo de un teléfono celular y bandera, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a San Luis Potosí.

      Tres militantes del PT denunciaron haber sido agredidos por un grupo de alrededor de 15 hombres, a quienes identificaron como personas vinculadas al Partido Verde, mientras retiraban la propaganda instalada justo por donde saldría la mandataria.

      Lucía Torres, comisionada nacional política de Asuntos Electorales del PT en San Luis Potosí, denunció que un hombre le arrebató su teléfono, cuando grababa a las personas que comenzaron a arrancar las banderas.

      Según su relato, el hombre vestido de blanco entregó posteriormente el dispositivo a dos mujeres que también participaron en el retiro de la propaganda.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Mientras ocurría la confrontación, otro de los militantes fue perseguido y golpeado. El afectado aseguró que sufrió lesiones físicas, aunque adelantó que no presentará una denuncia de manera personal y evitó revelar la identidad de una persona a la que dijo poder reconocer por motivos de seguridad.

      Torres Armendáriz anunció que el PT sí interpondrá las denuncias correspondientes y acusó una posible represión desde el gobierno estatal. La dirigente sostuvo que los hechos no pueden desligarse de la actuación de la GCE, cuyos elementos, según afirmó, presenciaron cómo retiraban las banderas, perseguían y golpeaban a uno de los militantes y le quitaban su teléfono, sin intervenir.

      Los petistas habían colocado las banderas para recibir a Sheinbaum y mostrar el respaldo del partido a la presidenta y al gobierno federal. Aunque PT y Partido Verde son aliados a nivel nacional, Torres Armendáriz cuestionó que sus militantes fueran agredidos por colocar propaganda durante la visita presidencial.

      Rechazó atribuir el ataque a la disputa entre el aspirante a la coordinación estatal de la transformación Gerardo Sánchez Zumaya y el gobierno estatal, al asegurar que desconoce quién ordenó o coordinó las acciones.

      LEA TAMBIÉN

      Llenarán la Arena con estudiantes para informe de Sheinbaum

      Se confirmó que el acto se celebrará este viernes a las 14:30 horas

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Video: Golpean y roban a petistas en visita de Sheinbaum; culpan al PVEM
      Video: Golpean y roban a petistas en visita de Sheinbaum; culpan al PVEM

      Video: Golpean y roban a petistas en visita de Sheinbaum; culpan al PVEM

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Los agresores fueron grabados, mientras la víctimas acusan omisión de la Guardia Civil Estatal

      Entérate | La cifras de Sheinbaum sobre SLP
      Entérate | La cifras de Sheinbaum sobre SLP

      Entérate | La cifras de Sheinbaum sobre SLP

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      La presidenta destacó el alza de beneficiarios de programas sociales en la entidad

      Avanza distintivo "Hecho en San Luis Potosí"; falta aval del Pleno
      Avanza distintivo "Hecho en San Luis Potosí"; falta aval del Pleno

      Avanza distintivo "Hecho en San Luis Potosí"; falta aval del Pleno

      SLP

      Pulso Online

      La comisión aprobó la reforma que permitiría a la Sedeco promover productos potosinos bajo una denominación homologada con autorización del IMPI

      Sigue sin presupuesto la atención psicológica en escuelas
      Sigue sin presupuesto la atención psicológica en escuelas

      Sigue sin presupuesto la atención psicológica en escuelas

      SLP

      Pulso Online

      La propuesta contempla apoyar a estudiantes de sexto de primaria, secundaria y preparatoria, pero aún no se concreta, informó el diputado Crisógono Pérez