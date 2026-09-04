Video: Golpean y roban a petistas en visita de Sheinbaum; culpan al PVEM

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La disputa por unas banderas del Partido del Trabajo (PT) colocadas afuera de la Arena Potosí escaló hasta los golpes, insultos y el robo de un teléfono celular y bandera, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a San Luis Potosí.

Tres militantes del PT denunciaron haber sido agredidos por un grupo de alrededor de 15 hombres, a quienes identificaron como personas vinculadas al Partido Verde, mientras retiraban la propaganda instalada justo por donde saldría la mandataria.

Lucía Torres, comisionada nacional política de Asuntos Electorales del PT en San Luis Potosí, denunció que un hombre le arrebató su teléfono, cuando grababa a las personas que comenzaron a arrancar las banderas.

Según su relato, el hombre vestido de blanco entregó posteriormente el dispositivo a dos mujeres que también participaron en el retiro de la propaganda.

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Mientras ocurría la confrontación, otro de los militantes fue perseguido y golpeado. El afectado aseguró que sufrió lesiones físicas, aunque adelantó que no presentará una denuncia de manera personal y evitó revelar la identidad de una persona a la que dijo poder reconocer por motivos de seguridad.

?? | Agreden y roban a militantes del PT en visita presidencial a #SLP; los afectados culpan a gente del PVEM.

Toda la información: ??https://t.co/7D7N4G3W3d pic.twitter.com/gzA0uwck2O — Pulso Online (@pulso_mx) September 4, 2026

Torres Armendáriz anunció que el PT sí interpondrá las denuncias correspondientes y acusó una posible represión desde el gobierno estatal. La dirigente sostuvo que los hechos no pueden desligarse de la actuación de la GCE, cuyos elementos, según afirmó, presenciaron cómo retiraban las banderas, perseguían y golpeaban a uno de los militantes y le quitaban su teléfono, sin intervenir.

Los petistas habían colocado las banderas para recibir a Sheinbaum y mostrar el respaldo del partido a la presidenta y al gobierno federal. Aunque PT y Partido Verde son aliados a nivel nacional, Torres Armendáriz cuestionó que sus militantes fueran agredidos por colocar propaganda durante la visita presidencial.

Rechazó atribuir el ataque a la disputa entre el aspirante a la coordinación estatal de la transformación Gerardo Sánchez Zumaya y el gobierno estatal, al asegurar que desconoce quién ordenó o coordinó las acciones.