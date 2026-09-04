Entérate | La cifras de Sheinbaum sobre SLP
La presidenta destacó el alza de beneficiarios de programas sociales en la entidad
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Al rendir su Segundo Informe de Gobierno en San Luis Potosí, la presidenta Claudia Sheinbaum enumeró los beneficios que, señaló, se han concretado en la entidad y dio cifras locales de los distintos programas y apoyos.
En ese sentido, dijo que los adultos mayores con pensión en la entidad son 335 mil 802. Unos 19 mil 500 jóvenes están en el programa "Contrayendo el futuro"; 7 mil 500 alumnos tienen una beca para la universidad pública y 85 mil 261 estudiantes cuentan con la beca "Benito Juárez" para la preparatoria pública.
También, señaló que 10 mil 700 personas tienen apoyo para atención a niñas y niños.
Desde la Arena Potosí, la presidenta ofreció más cifras:
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- 52 mil personas con alguna discapacidad reciben apoyo.
- 56 mil 637 productores agrícolas reciben apoyo.
- 51 mil 890 productores reciben fertilizantes.
- 16 mil 895 personas son parte de "Sembrando vida".
- 156 mil 691 personas reciben "Leche para el Bienestar".
- 2 mil 647 planteles públicos son parte del programa "La Escuela es Nuestra", así como 81 preparatorias.
- 76 mil 235 mujeres que trabajan en el hogar reciben la Pensión "Mujeres Bienestar".
- 148 mil estudiantes tienen apoyo para útiles y uniformes escolares.
- 981 mil 576 personas son beneficiaros del plan "Salud casa por casa".
Sheinbaum Pardo comentó también que ya se licita el proyecto para el tren de pasajeros SLP-Nuevo Laredo y recordó que se construye la carretera Pachuca-Huejutla-Tamazunchale, así como la ampliación del tramo Tamazunchale-Tampico.
Además, recordó que está en marcha el nuevo libramiento de San Luis a Matehuala y la construcción de acueducto El Peaje-San José.
Con respecto al programa de "Vivienda para el Bienestar" señaló que la meta es llegar a 49 mil 800 casas para gente que gana menos de dos salarios mínimos.
Finalmente, recordó la apertura de la Universidad "Rosario Castellanos" y la construcción de los hospitales generales de Rioverde y Ciudad Valles que ya está en proceso.
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